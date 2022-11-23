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Юрист Крохин: В России может возникнуть необходимость досрочной индексации тарифов ЖКХ

Игорь Синельников

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Юрист Крохин: В России может возникнуть необходимость досрочной индексации тарифов ЖКХ
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В следующем году на данный момент не планируется повышение тарифов ЖКХ. Однако в экспертном сообществе существуют разные точки зрения: в частности, есть мнение, что досрочная индексация все-таки потребуется. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

По его словам, пока нет речи об индексации тарифов ЖКХ в следующем году, так как их поднимут 1 декабря.

— В соответствии с публикацией правительства, когда принималось решение о переносе индексации на 1 декабря (на семь месяцев раньше), было заявлено, что в течение 2023 году коммунальные услуги дорожать не будут, — рассказал собеседник «ВМ».

Предполагается, что следующее повышение коммунальных услуг произойдет 1 июля 2024 года.

— Однако в экспертном сообществе существует мнение, что может возникнуть необходимость досрочной индексации, — уточнил Крохин.

При этом во время ближайшей индексации вырастут в цене только коммунальные услуги, ряд других подорожает 1 января 2023 года, напомнил эксперт.

— Плата за капремонт меняться не будет, он не входит в коммунальные услуги. Плата за содержание и текущий ремонт также не входит в коммунальные услуги. Они будут повышаться 1 января. Обычно по практике капитальный ремонт повышается в этот же период, — объяснил юрист.

Крохина отметил, что граждане не могут повлиять на размер коммунальных платежей, так как его устанавливают власти регионов. Однако в случае ошибок в расчетах ставок или потребления есть возможность оспорить их в суде, заключил юрист.

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