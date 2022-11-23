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Ефимов: Обороты малого и среднего бизнеса Москвы выросли на 26 процентов с начала года

Александр Афонин
Город
Ефимов: Обороты малого и среднего бизнеса Москвы выросли на 26 процентов с начала года
Фото: Пресс-служба

За первые 10 месяцев 2022 года обороты малого и среднего предпринимательства (МСП) в столицы выросли на 26 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Малые и средние предприятия сегодня создают альтернативы товарам и услугам западных компаний, которые приостановили работу или покинули российский рынок. Обороты столичного МСП за 10 месяцев достигли 3,2 триллиона рублей, что на 26 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года, — сказал он.

Максимальный оборот столичного МСП был достигнут в июне — 362,3 миллиарда рублей. Показатель оказался на 49 процентов выше результатов 2021 года. Кроме того, лидером по оборотам стала отрасль торговли, в рамках которой предприниматели заработали 1,13 триллиона рублей.

В сфере культуры и спорта оборот малого и среднего бизнеса увеличился более чем в два раза — до 127 миллиардов рублей. А компании строительной отрасли заработали 74,5 миллиарда рублей выручки, что на 33,5 процента больше показателей прошлого года.

Накануне Владимир Ефимов сообщил, что четыре месяца подряд в Москве наблюдается дефляция. Согласно данным департамента экономической политики и развития столицы, снижение цен происходит по всем направлениям, кроме услуг.

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