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Почти восемь миллионов лучевых исследований москвичей обработали нейросети

Александр Афонин
Город
Почти восемь миллионов лучевых исследований москвичей обработали нейросети
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Искусственный интеллект помог в анализе почти восьми миллионов лучевых исследований по 17 различным направлениям в Москве. Об этом в среду, 22 ноября, сообщил заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Илья Тыров.

— Москва одной из первых в мире начала внедрять технологии искусственного интеллекта в практическое здравоохранение. На сегодня в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину уже проанализировано почти восемь миллионов лучевых исследований, — сказал он.

Сегодня нейросети помогают столичным специалистам в исследованиях признаков рака легкого, коронавируса, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты и так далее. Перед запуском работы искусственный интеллект проходит ряд тестирований, которые позволяют выявить недочеты программы.

Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы Юрий Васильев отметил, что за годы работы с новыми технологиями столица накопила большой опыт. Благодаря этому разработки города легли в основу национальных стандартов.

3 ноября сообщалось, что рентгенологи Московского референс-центра лучевой диагностики городского департамента здравоохранения с начала года дистанционно проанализировали около двух миллионов лучевых исследований пациентов. Это на 26 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Исследования нейросеть Москва
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