Москвичи смогут «замораживать» годовые абонементы «Тройки» на 14 дней

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В столице пользователям общественного транспорта будет доступна опция по заморозке годовых абонементов, записанных на транспортную карту «Тройка», на срок до двух недель. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 23 ноября.

Заммэра Москвы в правительстве города, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что введенная опция станет полезной для тех, кто собрался в отпуск или находится на больничном.

По его словам, «неиспользованные дни поездок прибавятся к общему сроку действия билета».

Функцию «заморозки» добавят в приложения «Метро Москвы» и «Московский транспорт» летом следующего года, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно об объединении транспортной карты «Тройка» и банковской карты в одну универсальную. Оформить единую карту можно в мобильном приложении «Город».

С этой картой у пользователей появится возможность получать три вида кешбэка: три процента бонусами «Города» при пополнении проездного билета, один процент за любые банковские транзакции и свыше 50 процентов бонусами «Города» за приобретение товаров у партнеров приложения.