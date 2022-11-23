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Капремонт жилого дома завершился в Войковском районе Москвы

Георгий Соланович
Город
Капремонт жилого дома завершился в Войковском районе Москвы
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, 4-й Войковский проезд, 10 Карта всех событий

Капитальный ремонт дома 1970 года постройки завершился в Войковском районе Москвы, сообщили в пресс-службе Фонда капремонта (ФКР) столицы в среду, 23 ноября.

— В 2022 году специалисты провели его комплексное восстановление: привели в порядок фасад, крышу, подъезд и подвальные помещения. Большой объем работ проведен по сохранению исторического портрета здания. Для удобства ремонт был разделен на несколько этапов, — рассказали в пресс-службе ФКР.

Так, специалисты в рамках работ очистили фасад дома, восстановили поврежденные сегменты кирпичной кладки и балконных плит, обновили цокольный этаж и заменили кровельный настил.

До этого сообщалось, что специалисты в рамках столичной программы капремонта жилого фонда завершили работы по обновлению дома № 23 на 4-й Парковой улице, построенного в неоклассическом стиле.

Работы проводились в несколько этапов. Сперва специалисты промыли плоскости от загрязнений и произвели локальный ремонт кирпичной кладки. Затем они приступили к обработке стен антигрибковым раствором и восстановлению архитектурного декора.

Жилье Войковский район Капитальный ремонт
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