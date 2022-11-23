Скульптуры быков вернутся на павильон «Мясная промышленность» на ВДНХ

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Скульпторы и реставраторы восстанавливают по фотоматериалам композицию «Боец с быком», а также две скульптуры быков, которые займут место перед павильоном № 51 на ВДНХ. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

— Сейчас в мастерских по историческим фотографиям воссоздают модели скульптур быков, которые когда-то находились у главного фасада, но много лет назад были утрачены. С моделей снимут форму, по ним скульптуры отольют из бетона, а затем вернут на историческое место, — рассказал глава ведомства.

Он напомнил, что в павильоне «Мясная промышленность» ведется масштабная реставрация. Специалисты восстанавливают фасады здания. Внутри павильона уже убрали поздние перегородки, а потолки подготовили для покраски. Кроме того реставраторы в мастерских восстанавливают элементы керамического фонтана, созданного художником В.В. Трофимовым. Алексей Емельянов подчеркнул, что все работы контролируют специалисты Мосгорнаследия, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что Дом-музей А. Н. Островского в Москве — один из филиалов Бахрушинского музея — отреставрируют к 200-летию со дня рождения драматурга. Реставрационные работы будут завершены в 2023 году.