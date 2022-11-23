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The Global Times: США используют НАТО как ловушку для истощения Евросоюза

Евгений Жуков
В мире
The Global Times: США используют НАТО как ловушку для истощения Евросоюза
Фото: Unsplash

Белый дом использует возможности НАТО как «ловушку» для подрыва экономики в европейских странах и укрепления контроля над правительством стран-членов Евросоюза. Об этом в среду, 23 ноября, сообщила китайская газета Global Times.

По словам авторов материала, руководство Соединенных Штатов преследует «недобрые намерения», планируя давление на стран-участниц Североатлантического альянса путем требования от них увеличить оборонный бюджет.

Учитывая наличие энергетического кризиса и высокого уровня инфляции в европейских странах, призыв Вашингтона по увеличению расходов на оборону, может вызвать потенциальную волну еще большего общественного недовольства среди населения Европы. В таком случае, по мнению экспертов, США будет легче влиять на руководство стран ЕС.

Из-за высоких цен на энергоносители европейские компании вынуждены переносить свои производства на территорию США. Такое положение дел позволило американцам стать главными бенефициарами энергетического кризиса в Европе.

Как Штаты обогащаются за чужой счет и что об этом думают европейские политики — в материале «Вечерней Москвы».

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