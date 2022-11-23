Москва передала культурным центрам помещения в районах Кунцево и Солнцево

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Академика Павлова, 40 Карта всех событий

Объединение культурных центров Западного административного округа Москвы получило от города новые помещения вместо старых, которые были расположенных в попавших под программу реновации домах. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Объединение культурных центров Западного административного округа находится в жилых домах, вошедших в программу реновации. Несмотря на то, что переселение жителей этих зданий планируется только через несколько лет, город заранее предоставил для работы организации новые помещения, — рассказал руководитель ведомства.

Он уточнил, что площадь новых помещений в три раза больше, чем у старых — 334,3 квадратного метра.

Одно из них площадью более 60 «квадратов» расположено в доме 40 по улице Академика Павлова в Кунцеве. Другое, чья площадь превышает 273 квадратных метров — в доме 42 по улице Богданова в Солнцеве. Для удобства горожан новые помещения выбрались неподалеку от старых, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Максим Гаман сообщил, что в Московском городском бюро технической инвентаризации начали оказывать риелторские услуги.