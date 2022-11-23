Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москва передала культурным центрам помещения в районах Кунцево и Солнцево

Анастасия Колоскова
Город
Москва передала культурным центрам помещения в районах Кунцево и Солнцево
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, улица Академика Павлова, 40 Карта всех событий

Объединение культурных центров Западного административного округа Москвы получило от города новые помещения вместо старых, которые были расположенных в попавших под программу реновации домах. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Объединение культурных центров Западного административного округа находится в жилых домах, вошедших в программу реновации. Несмотря на то, что переселение жителей этих зданий планируется только через несколько лет, город заранее предоставил для работы организации новые помещения, — рассказал руководитель ведомства.

Он уточнил, что площадь новых помещений в три раза больше, чем у старых — 334,3 квадратного метра.

Одно из них площадью более 60 «квадратов» расположено в доме 40 по улице Академика Павлова в Кунцеве. Другое, чья площадь превышает 273 квадратных метров — в доме 42 по улице Богданова в Солнцеве. Для удобства горожан новые помещения выбрались неподалеку от старых, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Максим Гаман сообщил, что в Московском городском бюро технической инвентаризации начали оказывать риелторские услуги.

нежилые помещения Максим Гаман Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения