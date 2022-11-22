В МосгорБТИ появился новый сервис для риелторских услуг

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В Московском городском бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) теперь можно получить риелторские услуги. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— Эксперты МосгорБТИ помогут с покупкой и продажей недвижимости на вторичном рынке в коммерческом и жилом сегментах. Также в учреждении можно получить помощь в подборе и оформлении объекта для аренды. На всех этапах сделки специалисты будут консультировать клиента, — рассказал Гаман.

Получить услугу могут владельцы всех видов жилых помещений, частных и садовых домов, коммерческих объектов и земельных участков. Им также помогут оформить переуступки прав по договору долевого участия.

По словам генерального директора МосгорБТИ Александра Кинева, в рамках услуги по подбору объектов недвижимости, специалисты оформят сертификат, фиксирующий, что приобретаемая недвижимость юридически чиста и в здании нет незаконной перепланировки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно в МосгорБТИ появился новый сервис для специалистов по продаже и аренде квартир и коммерческих помещений. Документы технического учета теперь выдаются в максимально короткие сроки.

Также в МосгорБТИ начали выдавать заключения для признания садового дома жилым. Для этого специалисты оценят техническое состояние садового дома в два этапа.