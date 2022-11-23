Москвичам рассказали о подготовке катка на ВДНХ к открытию

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жителям столицы рассказали, как идет подготовка к открытию катка на ВДНХ. Новый зимний сезон на популярной площадке стартует с 25 ноября, об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 23 ноября.

Специалисты приступили к устройству катка на ВДНХ еще в начале осени. Сперва были проведены работы по монтажу ограждений из бруса по периметру будущей площадки. На следующем этапе на асфальт был уложен слой песка, который позволил сделать ледовую поверхность идеально ровной.

Затем специалисты проверили территорию площадки на герметичность и разместили на ней айс-маты — полосы из гибких трубок, в которые закачена охлаждающая жидкость. Данную конструкцию подключили к холодильному оборудованию, позволяющему намораживать лед.

По словам менеджера по эксплуатации ледового оборудования Александра Морозова, толщина льда на катке будет от 10 до 12 сантиметров. В данный момент осуществляется завершающий этап заливки ледовой площадки.

Традиционно на ВДНХ оборудуют подледную подсветку, которую можно будет включать, чтобы проецировать рекламу и другие сообщения, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на ВДНХ в честь открытия зимнего сезона проведут тематические мероприятия 25 ноября. Так, в 18:00 у главного входа покажут иммерсивную театральную постановку «Белый сон».