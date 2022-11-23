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Всероссийский форум «Zа Победу» пройдет в Музее Победы 25 ноября

Евгений Жуков
Город
Всероссийский форум «Zа Победу» пройдет в Музее Победы 25 ноября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Открытие Всероссийского форума с международным участием «Zа Победу» пройдет в Музее Победы 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

По словам организаторов, участниками мероприятия станут активисты движения «Волонтеры Победы», финалисты и победители Международного конкурса «Готов к Победам», а также молодые лидеры и волонтеры.

Участники форума встретятся с федеральными экспертами, где обсудят развитие сферы гражданско-патриотического воспитания, а также поговорят об актуальных мировых событиях. Кроме того, гости мероприятия примут участие в работе над проектами, направленными на сохранение исторической памяти.

Среди гостей и экспертов форума заявлены директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, председатель комитета Государственной думы ФС РФ по информационной политике Александр Хинштейн, глава Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко и другие.

До этого сообщалось, что в Музее Победы 24 ноября состоится межрегиональная конференция «Мы этой памяти верны». Ее участниками станут учащиеся школы № 1 города Юрюзани и столичной школы № 1535. В рамках мероприятия юные историки обменяются опытом реализации проектов, расскажут о своих музеях и обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества.

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