Эксперты рассказали, куда чаще летали россияне этой осенью

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Около 84 процентов перелетов россиян этой осенью было сделано внутри страны, а на зарубежные направления пришлось около 16 процентов. Такие данные предоставили аналитики сервиса путешествий «Туту» в среду, 23 ноября.

— Средний чек за перелет по России осенью этого года находится на уровне 7230 рублей в одну сторону, в страны ближнего зарубежья — 15 644 рубля в одну сторону. За билеты в Европу платят в среднем 44 404 рубля в один конец, — говорится в сообщении.

Чаще всего россияне летали в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Екатеринбург. В топ-10 городов также вошли Калининград, Махачкала, Казань, Новосибирск и Уфа.

До этого «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, где россияне могут встретить Новый год за границей и сколько это стоит. По его словам, самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха являются ОАЭ и Египет, так как вылет из столицы по этим направлениям будет дешевле примерно на 30 процентов. Новогодние туры на остров Бали, Кубу и Мальдивы также интересны россиянам.