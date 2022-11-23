Отборы для людей с рабочими специальностями пройдут в центре «Моя работа»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В центре «Моя работа» пройдут открытые отборы для людей с рабочими специальностями различной квалификации 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 23 ноября.

Московская служба занятости поможет рабочим и инженерам с трудоустройством, предложив свыше 20 актуальных вакансий как для опытных, так и для начинающих специалистов.

По словам директора центра занятости населения «Моя работа» Андрея Тарасова, на сегодняшний день остаются востребованными высококвалифицированные инженерные кадры в промышленном секторе.

Подобная тенденция будет набирать обороты в ближайшее время из-за потребности в импортозамещении. Тарасов также рассказал, что зарплата будет варьироваться в зависимости от уровня квалификации работника.

Помимо этого, работодатели предложат кандидатам различные бонусы в виде льготных условий ипотеки и добровольного медицинского страхования, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, как столичная служба занятости помогает сменить сферу деятельности и найти работу. Так, в столичном учебном центре «Профессионал» для горожан открылись несколько десятков программ переподготовки и повышения квалификации.