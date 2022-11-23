Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Отборы для людей с рабочими специальностями пройдут в центре «Моя работа»

Евгений Жуков
Город
Отборы для людей с рабочими специальностями пройдут в центре «Моя работа»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В центре «Моя работа» пройдут открытые отборы для людей с рабочими специальностями различной квалификации 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 23 ноября.

Московская служба занятости поможет рабочим и инженерам с трудоустройством, предложив свыше 20 актуальных вакансий как для опытных, так и для начинающих специалистов.

По словам директора центра занятости населения «Моя работа» Андрея Тарасова, на сегодняшний день остаются востребованными высококвалифицированные инженерные кадры в промышленном секторе.

Подобная тенденция будет набирать обороты в ближайшее время из-за потребности в импортозамещении. Тарасов также рассказал, что зарплата будет варьироваться в зависимости от уровня квалификации работника.

Помимо этого, работодатели предложат кандидатам различные бонусы в виде льготных условий ипотеки и добровольного медицинского страхования, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, как столичная служба занятости помогает сменить сферу деятельности и найти работу. Так, в столичном учебном центре «Профессионал» для горожан открылись несколько десятков программ переподготовки и повышения квалификации.

Работа Москва Занятость
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения