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«Маленький подвиг»: Губерниев прокомментировал поражение Аргентины от Саудовской Аравии на ЧМ

Ирина Игнатенко
Спорт
«Маленький подвиг»: Губерниев прокомментировал поражение Аргентины от Саудовской Аравии на ЧМ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Победа сборной Саудовской Аравии над Аргентиной в первом матче группового турнира чемпионата мира можно назвать маленьким подвигом. Такое мнение высказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

При этом он выразил уверенность в том, что аргентинцы извлекут выводы из поражения и проведут оставшиеся матчи гораздо сильнее.

— Не думаю, что у Аргентины большие проблемы. Они извлекут выводы из этого поражения. Уверен, что Аргентина проведет оставшиеся матчи значительно сильнее, выйдет из группы и будет бороться за медали, — отметил он в комментарии НСН.

Он добавил, что сборной Саудовской Аравии удалось хорошо настроиться на игру. Губерниев также отметил, что на чемпионатах мира часто происходят подобные сенсации, но не стоит судить о подготовке команд по одной игре.

Аргентина во вторник, 22 ноября, сенсационно проиграла Саудовской Аравии на чемпионате мира-2022 по футболу со счетом 1:2, передает издание argumenti.ru.

«Вечерняя Москва» выяснила, где смотреть ЧМ-2022 по футболу и почему на турнире нет сборной России.

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