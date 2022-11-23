Колледжу сферы услуг № 3 100 лет: как прошли мастер-классы, кулинарное шоу и квиз в честь векового юбилея колледжа

Фото: Пресс-служба Колледжа сферы услуг № 3

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В Колледже сферы услуг № 3 состоялось масштабное празднование юбилея учреждения, которое было основано в ноябре 1922 года при Московской кондитерской фабрике «Красный Октябрь».

Сто лет назад крупнейшее кондитерское предприятие страны нуждалось в квалифицированных кадрах, которые разбирались бы в особенностях производства. Тогда при «Красном Октябре» было основано специализированное училище для подготовки профильных кондитерских профессий — им стал Колледж сферы услуг № 3.

По случаю юбилея учреждения мастера и преподаватели приготовили для всех желающих интересную программу кулинарных мастер-классов. В рамках заявленных мероприятий зрителям показали блюда с элементами шоу-подачи. Для этого мастера использовали жидкий азот, огонь и специальную профессиональную аппаратуру.

По словам мастера производственного обучения Колледжа сферы услуг № 3 Аркадия Бучарова, образовательный процесс в заведении не ограничивается сухой теорией. Демонстрируя процесс приготовления блюда с добавлением жидкого азота, он рассказал, что ему удалось впечатлить гостей мастер-класса.

В свою очередь Олег Прудников, который также является мастером производственного обучения колледжа, отметил, что после мероприятия к нему подходили восхищенные зрители, заявившие о желании учиться в данном заведении.

Финальной частью празднования стало теоретическое занятие «История колледжа», где использовались элементы интерактивного квиза на слайдах презентации. Преподаватель колледжа Наталья Маркова подчеркнула ценность обучения в учреждении с такой богатой историей.

20 октября выпускники московских колледжей, получившие профессию повара, рассказали о своих профессиональных успехах.