Ольгу Бузову заметили на свидании с ухажером из «Дома-2» Романом Гриценко

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Певицу Ольгу Бузову заметили на романтическом ужине в компании Романа Гриценко, который еще со времен проекта «Дом-2» добивался расположения девушки и признавался в чувствах к ней.

Парочка ужинала в интимной обстановке в дорогом ресторане в «Москве-Сити».

— Счет в заведении закрывал мужчина, из нашего кафе Бузова и ее спутник вышли в обнимку, но разъехались порознь, насколько мы видели, — рассказал сотрудник ресторана.

Известно, что Гриценко арендует квартиру в самом комплексе, а Бузова недавно переехала в новые апартаменты.

Роман был одним из участников проекта «Дом-2». На шоу он оказывал активные знаки внимания Ольге: дарил ей цветы и устраивал эффектные сюрпризы, однако та после недавнего развода с Тарасовым не верила в искренность Гриценко и заявляла, что тот просто ищет славы.

Позже молодой человек попытался завоевать сердце неприступной артистки в проекте «План Б» на телеканале ТНТ, но опять потерпел неудачу.

Поклонники задаются вопросом, предоставит ли знаменитость третий шанс Гриценко доказать свои чувства, передает StarHit.

До этого Бузова рассказала о необычном подарке от одного из своих поклонников.