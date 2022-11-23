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Пожар произошел в общежитии в Подмосковье

Степан Жирнов
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Пожар произошел в общежитии в Подмосковье
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Дубровки, Аэропортовская улица, с7 Карта всех событий

В подмосковном городском округе Солнечногорск произошел пожар в общежитии. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области в среду, 23 ноября.

По данным ведомства, загорелась крыша хостела, расположенного в доме № 7 на улице Аэропортовская в деревне Дубровки. Это трехэтажное кирпичной здание с цокольным этажом.

— Сигнал о пожаре поступил в 9 часов 22 минуты. Для тушения привлечены 61 человек личного состава и 18 единиц техники, — пояснил собеседник «ВМ».

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Известно, что до прибытия пожарных из здания эвакуировались 200 человек.

Еще один пожар произошел на востоке столицы 22 ноября. Загорелась мастерская по ремонту самокатов в районе Перово.

Подмосковье Солнечногорск Московская область общежитие Пожары
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