Пожар произошел в мастерской по ремонту самокатов на востоке Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Электродная улица, 8с26 Карта всех событий

Пожар произошел в мастерской по ремонту самокатов на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», возгорание произошло на Электродной улице, дом 8, строение 26. По неподтвержденным данным, загорелась мастерская по ремонту самокатов. Площадь пожара составляет 20 квадратных метров.

В пресс-службе МЧС по городу информацию подтвердили, уточнив, что сотрудники ведомства прибыли на место происшествия.

— Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В 18:43 возгорание было локализовано. Никто не пострадал, — резюмировали в пресс-службе МЧС.

Еще один пожар произошел 20 ноября на складах на Комсомольской площади в центре столицы. Огонь распространился на 2500 квадратных метров, для его тушения были привлечены более 120 человек личного состава и 40 единиц техники, в том числе пожарные вертолеты и поезд.

В результате происшествия погибли семь человек, еще один пострадавший выжил. Вскоре Следственный комитет задержал специалиста по охране труда и пожарной безопасности сгоревшего на Комсомольской площади цветочного склада Владимира Коновалова, а также генерального директора ООО «Ново Флоре» Антона Мачелюка.

Подробнее о том, как развивались события и что послужило причиной возгорания, — в материале «ВМ».