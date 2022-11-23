Опубликованы кадры мощнейшего извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

Фото: Telegram / Zvezdanews

В Сети опубликовали видео извержения камчатского вулкана Шивелуч. Видео появилось в Telegram-канале «Zvezdanews».

На кадрах, снятых с высоты, запечатлено, как из проснувшегося вулкана извергаются мощные потоки кипящей лавы.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Zvezdanews

20 ноября в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что вулкан Шивелуч начал проявлять чрезвычайную активность. Это говорило о его подготовке к мощному извержению. Ученые сообщали, что купол вулкана был сильно разогрет, а в темное время суток по всей его поверхности наблюдалось сильное свечение. С вулкана скатывались раскаленные лавины с температурой 1000 градусов Цельсия и сходили пирокластические потоки.

В этот же день стало известно, что расположенный на полуострове Камчатка действующий вулкан Ключевская сопка начал выбрасывать вулканические бомбы. Ученые ожидают, что извержение вулкана будет только усиливаться. В скором времени подойдет излив лавы и образование грязевых потоков.

Профессор кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ Павел Плечов рассказал, что среди камчатских вулканов наибольшую опасность представляет Авачинский. Эксперт отметил, что его извержения происходят достаточно редко, однако он расположен близко сразу к нескольким городам.