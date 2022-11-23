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Приметы и советы

Названы основные признаки депрессии

Ирина Игнатенко
Общество
Названы основные признаки депрессии
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Психолог Екатерина Мацапура рассказала об основных признаках депрессии.

Так, стоит обратиться за помощью к специалисту, если человек продолжительное время испытывает угнетение, упадок сил, отсутствие желания что-либо делать.

Также у человека, находящегося в депрессии, может появиться зависимость от еды, психоактивных веществ, алкоголя или табака.

Кроме того, в подобном состоянии возникают мысли о бессмысленности жизни, человек чувствует себя непонятым и одиноким. Возникает чувство раздражения на людей вокруг, кажется, что весь мир настроен против, передает МИР 24.

Ранее психолог Андрей Зберовский посоветовал увеличить количество тактильного контакта для борьбы с осенней депрессией. Объятия с друзьями, коллегами, питомцами помогают компенсировать нехватку серотонина в организме, передает ФАН.

При этом не стоит налегать на сладкое и снеки. Американские психологи с помощью исследования доказали, что продукты с высокой степенью обработки, вроде мороженого и чипсов, вызывают у человека зависимость. О том, какая еда еще может обладать подобным эффектом, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной.

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