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Прокуратура проводит проверку по факту пожара в общежитии в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура проводит проверку по факту пожара в общежитии в Подмосковье
Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области
Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Дубровки, Аэропортовская улица, с7 Карта всех событий

Прокуратура проводит проверку по факту пожара в общежитии в деревне Дубровки городского округа Солнечногорск. Об этом «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в среду, 23 ноября.

В ходе проверки ведомство установит все обстоятельства произошедшего, а также будет дана оценка исполнению законодательства.

Видео: Пресс-служба МЧС по Московской области

Пожар, о котором идет речь, произошел утром в среду, 23 ноября, в деревне Дубровки. Загорелась крыша кирпичного трехэтажного общежития на улице Аэропортовская. В пресс-службе МЧС сообщили, что огнем охвачена площадь 360 квадратных метров.

Для ликвидации пожара на место происшествия прибыли 61 человек личного состава и 18 единиц техники.

По предварительным данным пострадавших нет.

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