Андрей Бочкарев: Более 3,5 миллиона «квадратов» недвижимости построили на территории бывших промзон

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В этом году на территории бывших промзон Москвы было возведено свыше 3,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости, в том числе 1,7 миллиона «квадратов» жилых площадей. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил заммэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, такие территории являются площадками для потенциального градостроительного и экономического роста. На сегодняшний день на подобных участках реализуется много проектов, что в свою очередь обеспечивает хороший ввод недвижимости.

Бочкарев также добавил, что такие решения позволяют осуществлять масштабные проекты комплексной застройки с возведением объектов социальной и коммерческой инфраструктуры. Так, уже в этом году на территории бывших промзон было построено восемь детских садов, школ и поликлиник, а также 12 офисных и торговых комплексов.

Глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в свою очередь подчеркнул, что лидерами по вводу недвижимости среди промзон в этом году стали территория бывшего Тушинского аэродрома, промзона № 56 «Грайвороново» и № 27 «ЗИЛ».

Кроме того, Левкин рассказал, что общий градостроительный потенциал промышленных и производственных площадок города составляет около 35 миллионов квадратных метров недвижимости.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил важность переосмысления бывших промышленных территорий под общественные пространства.

По мнению эксперта, такие участки не являются территорией общего пользования, поэтому нарушают «городскую ткань».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что участок бывшей промышленной зоны «Калибр» будет реорганизован в рамках проекта о комплексном развитии территорий.