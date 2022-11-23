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Нехватку врачей-педиатров зафиксировали в Санкт-Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Нехватку врачей-педиатров зафиксировали в Санкт-Петербурге
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Нехватка врачей-педиатров зафиксирована в Петербурге. На одну вакансию врача-педиатра приходится всего 1,6 резюме, сообщает издание «Невские новости».

Нормой на рынке труда считается пять-шесть предложений от соискателей на одну вакансию. В этом случае у работодателей есть возможность сделать выбор между кандидатами и нанять лучших специалистов.

Средняя заработная плата у педиатров в Петербурге — 64 552 рубля. Сами соискатели рассчитывают на более щедро вознаграждение — 70 000 рублей.

Сообщается, что более 60 процентов представленных вакансий подходят педиатрам без опыта работы.

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