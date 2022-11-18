Названы самые востребованные и высокооплачиваемые вакансии в Москве

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Самой востребованной и высокооплачиваемой специальностью в Москве является деятельность управленца. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал хедхантер и карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

По его словам, такие сотрудники могут получать до 2 миллионов рублей в месяц.

— Директора востребованы во всех сферах — финансовой, маркетинговой и многих других. Чем работник выше по иерархии, тем выше его уровень дохода. Их зарплата больше зависит не от сферы деятельности, а от масштаба компании. На одном месте работы такой специалист может получать 30 тысяч рублей, а на другом — 2 миллиона, — отметил Валинуров.

Также в рейтинг, по словам карьерного консультанта, попали курьеры. Эта профессия приобретает особенную актуальность в преддверии Нового года.

— Самыми востребованными рабочими специальностями в столице являются курьеры. Они могут зарабатывать до 70 тысяч в месяц. А сейчас, перед Новым годом, они могут получать и по 150 тысяч, — пояснил хедхантер.

Третьей востребованной в столице профессией Валинуров назвал водителей, которые могут зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц.

— Водители — очень нужные специалисты. Их средняя зарплата составляет 70–80 тысяч рублей, а перед новогодними праздниками в пиковые нагрузки она может доходить до 150–200 тысяч в месяц, — добавил специалист.

Также Валинуров рассказал, в каких сферах ожидается новая «гонка зарплат».

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