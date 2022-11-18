Эксперт рассказал, в каких сферах ожидается новая «гонка зарплат»

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В России началась санкционная «гонка зарплат» сфере строительства и логистики, сообщает РБК. Фактическая заработная плата сотрудников в третьем квартале увеличилась в среднем на 6,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Вечерняя Москва» узнала у хедхантера и карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, в каких еще сферах наблюдается дефицит кадров и возможна ли там новая «гонка».

По его мнению, причиной для «гонки зарплат» стали не санкции, а ускоренное развитие экономики страны:

— Данная ситуация не связана с позициями топ-менеджеров. Это относится к рабочим и специалистам. Я считаю, что «гонка зарплат» началась не из-за санкций или СВО, а из-за быстрых темпов роста экономики страны. Например, логистики становится больше, также строится больше жилых комплексов и других зданий. Соответственно штат сотрудников требует расширения.

Собеседник «ВМ» отметил, что в ближайшее время начнется большой дефицит рабочих на производствах, что приведет к очередной «гонке зарплат» по всей России.

— Я ожидаю большой рост зарплат в сфере производства. Импортозамещение активно развивается в России. Мы настроены не только восстанавливать, но и развивать многие производственные сферы. Работодателю необходимо сделать эти отрасли привлекательными, чтобы они позиционировались как достойные места работы. Сейчас рабочие на станках, например, токари или фрезеровщики, считаются не очень престижными профессиями. Это необходимо менять. Нужно значительно поднимать заработную плату по этим должностям, что и произойдет очень скоро. Эти люди выполняют важную работу и будут цениться, — подчеркнул Валинуров.

А эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова в беседе с «ВМ» рассказала, как сменить работу без потерь для кошелька.