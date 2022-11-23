Пожар произошел в административном здании в центре Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Спиридоновка, 13 Карта всех событий

В центре столицы загорелось административное здание. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в среду, 23 ноября.

По данным ведомства, возгорание произошло на втором этаже старинной трехэтажной усадьбы, дом № 13 по улице Спиридоновке, в 11:08. Через 20 минут открытое горение было ликвидировано.

Сведений о пострадавших не поступало.

Еще один пожар произошел в подмосковном городском округе Солнечногорск. Загорелась крыша кирпичного общежития на улице Аэропортовской в деревне Дубровке. Площадь пожара составила 360 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.