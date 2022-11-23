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Приметы и советы

Компания Ford показала новый электрический микроавтобус Ford E-Tourneo Custom

Анастасия Колоскова
Общество
Компания Ford показала новый электрический микроавтобус Ford E-Tourneo Custom
Фото: ford.com

Компания Ford представила коммерческий электромобиль Ford E-Tourneo Custom, оснащенный электродвигателем мощностью 160 кВт (217 лошадиных сил).

Микроавтобус имеет батарею емкостью 74 киловатт-час, позволяющую преодолевать до 370 километров.

Новинка, подходящая как для личного, так и коммерческого использования, оборудована большим багажником. Просторный трансформируемый салон с тремя рядами сидений позволяет разместиться ввосьмером.

Автомобиль отличается высоким уровнем комфорта и набором опций премиум-класса, который включает панорамную крышу, электропривод боковых дверей, аудиосистему Bang & Olufsen и инновационный двухспицевый руль.

В микроавтобусе установлена цифровая приборная панель и информационно-развлекательная система с 13-дюймовым дисплеем, поддерживающая беспроводное подключение к Android Auto и Apple CarPlay даже в начальной комплектации.

Ford Tourneo Custom будет представлен также в версиях с гибридными бензиновыми и дизельными двигателями в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач или шестиступенчатой «механикой», передают «Автоновости дня».

Накануне компания LG Display представила уникальную разработку — «невидимые» динамики для автомобилей (Thin Actuator Sound Solution).

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