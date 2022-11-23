Сергей Собянин и Денис Мантуров запустили производство на автозаводе «Москвич»

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Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в среду, 23 ноября, открыли серийную сборку автомобилей на московском автозаводе «Москвич».

— Не прошло и шести месяцев — мы запускаем завод, который в свое время Renault оставил и ушел с российской площадки. Наверное, многие думали, что на этом российский автопром закончится, но на самом деле это стало еще одним стимулом возрождения нового производства, — заявил глава города.

Он также добавил, что сегодняшний запуск новой модели автомобиля под брендом «Москвич» является историческим событием. Кроме того, Собянин отметил, что на предприятии будут выпускать электромобили.

— В Москве есть большие компетенции в области электротранспорта, начиная от рельсового транспорта и заканчивая речными электрическими трамвайчиками. И все больше и больше на улицах Москвы электротранспорта, — сообщил мэр Москвы.

По его словам, за развитием данной инициативы стоит будущее как со стороны технологий, так и с точки зрения экологии мегаполиса. Собянин поздравил коллектив завода с запуском производства и обратился с благодарностью к министру промышленности и торговли. На мероприятии также присутствовали генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

— Огромные слова благодарности, Денис Валентинович, вам, министерству промышленности, президенту, который поддержал нашу идею, и, конечно, коллективу «КамАЗ», который стал нашим главным партнером, — сообщил Собянин.

Первой моделью, поставленной на конвейер после возобновления работы предприятия, стал кроссовер «Москвич-3». В массовую продажу в столице и регионах ЦФО новый автомобиль поступит в декабре этого года.

Параллельно с выпуском этой модели осуществляется работа над организацией выпуска электромобилей, которые в будущем станут основной продукцией завода. Ежегодно в Москве будет устанавливаться 150–200 зарядных станций, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Денис Мантуров рассказал, что до конца этого года начнется производство электромобилей на заводе «Москвич». По его словам, сперва запустится крупноузловая сборка автомобиля «Москвич-3».