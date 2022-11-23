Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Туристы оттаскали за волосы девушку, станцевавшую на ступенях священной пирамиды майя

Араз Салехов
В мире
Туристы оттаскали за волосы девушку, станцевавшую на ступенях священной пирамиды майя
Фото: t.me/zvezdanews

В Мексике туристку избили за танец на ступенях пирамиды Кукулькана, уцелевшей среди руин древнего города майя Чичен-Ица. Кадры с инцидентом появились в Сети в среду, 23 ноября.

В видеоролике можно увидеть, как неизвестная девушка танцует на ступенях древнего храма в Мексике. Предположительно, после танца женщину спустил к разъяренной толпе охранник объекта. Нарушительницу оттаскали за волосы и обрызгали водой.

Пирамида Кукулькана является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с 2008 года подниматься на нее запрещено. За нарушение этого правила грозит штраф.

В начале сентября произошел подобный инцидент. Девушка сделала фото в полуобнаженном виде на экспозиции «Пропавшие в кинохронике» на киностудии «Ленфильм», посвященной кинооператорам и актерам в период Великой Отечественной войны. Инцидент случился в пятницу вечером, 2 сентября, когда на экспозиции уже не было других посетителей.

В начале года девушка в балаклаве устроила эротическую фотосессию на фоне Московской соборной мечети. Ее фотографировала на телефон еще одна девушка.

Танцы Мексика История
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения