Туристы оттаскали за волосы девушку, станцевавшую на ступенях священной пирамиды майя

Фото: t.me/zvezdanews

В Мексике туристку избили за танец на ступенях пирамиды Кукулькана, уцелевшей среди руин древнего города майя Чичен-Ица. Кадры с инцидентом появились в Сети в среду, 23 ноября.

В видеоролике можно увидеть, как неизвестная девушка танцует на ступенях древнего храма в Мексике. Предположительно, после танца женщину спустил к разъяренной толпе охранник объекта. Нарушительницу оттаскали за волосы и обрызгали водой.

Пирамида Кукулькана является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с 2008 года подниматься на нее запрещено. За нарушение этого правила грозит штраф.

В начале сентября произошел подобный инцидент. Девушка сделала фото в полуобнаженном виде на экспозиции «Пропавшие в кинохронике» на киностудии «Ленфильм», посвященной кинооператорам и актерам в период Великой Отечественной войны. Инцидент случился в пятницу вечером, 2 сентября, когда на экспозиции уже не было других посетителей.

В начале года девушка в балаклаве устроила эротическую фотосессию на фоне Московской соборной мечети. Ее фотографировала на телефон еще одна девушка.