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Девушка снялась полуобнаженной у экспозиции о войне на «Ленфильме»

Юлия Курганова
Общество
Девушка снялась полуобнаженной у экспозиции о войне на «Ленфильме»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Девушка сделала фото в полуобнаженном виде на экспозиции «Пропавшие в кинохронике» на киностудии «Ленфильм», которая посвящена кинооператорам и актерам в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщила в воскресенье, 4 сентября, пресс-секретарь творческой мастерской «Невский баталист» Маргарита Попова.

Инцидент случился в пятницу вечером, 2 сентября, когда на экспозиции уже не было других посетителей. Парня и девушку, которые делали такие фото, заметил охранник по камерам наблюдения. Он подошел и сделал им замечание, потом ему пришлось подойти второй раз, так как молодые люди не отреагировали на просьбу не сниматься в таком виде.

— Наши сотрудники были растеряны. Все наши посетители перед началом осмотра экспозиции получают инструктаж. Мы сообщаем, что ведется видеонаблюдение. Мы везде пишем и просим с уважением фотографироваться на фоне нашей экспозиции, помнить о том, что она посвящена подвигу ветеранов Великой Отечественной войны, кинооператорам в данном случае. Но здесь какое-то полное неуважение, — отметила пресс-секретарь мастерской.

Она добавила, что «Невский баталист» решил обнародовать видео с камер наблюдения. На записи видно, что молодой человек делает снимки полуобнаженной девушки на фоне экспозиции, передает РИА Новости.

— Мы решили эту видеозапись опубликовать, чтобы привлечь внимание к проблеме. Мы не планировали обращаться в правоохранительные органы, но и не будем отказываться. К нам уже сегодня приходил сотрудник правоохранительных органов, мы объяснили ему ситуацию, — сообщила Попова.

В январе девушка в балаклаве устроила эротическую фотосессию на фоне Московской соборной мечети. В Сети появилось видео, на котором запечатлен эпизод фотосъемки. На кадрах девушка позирует в нижнем белье на фоне мечети, при этом лицо модели скрыто балаклавой. Ее фотографирует на телефон еще одна девушка.

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