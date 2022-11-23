Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, 3-я Хорошёвская улица, 2с1 Карта всех событий

Микроавтобус сбил двоих детей на северо-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 23 ноября.

По предварительным данным, ДТП произошло на 3-й Хорошевской улице в районе дома № 2, строение 1. Двое детей в возрасте 15 и 7 лет соответственно пересекали дорогу в неположенном месте, перебегая между вставшими на светофоре автомобилями. Почти добравшись до противоположной стороны дороги, они выскочили на свободную полосу проезжей части, где их не заметил и сбил водитель микроавтобуса Ford Transit.

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В результате аварии пострадала 15-летняя девочка. Ее госпитализировали с переломом голеностопа и ушибом поясничной области.

Источник «ВМ» сообщил, что дети проживают на Мичуринском проспекте. В городе без сопровождения взрослых они оказались из-за того, что их мать заболела и отправила детей к себе на работу.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры, комментируя данное ДТП, заявила «ВМ», что ведомство контролирует установление всех обстоятельств.

Еще одно ДТП с участием детей произошло на западе Москвы. КамАЗ насмерть сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе. Вскоре водителя задержали.