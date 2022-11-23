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Приметы и советы

Названы причины нежелания россиян обращаться за помощью к психологам

Ирина Игнатенко
Общество
Названы причины нежелания россиян обращаться за помощью к психологам
Фото: Pexels

Доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал, почему россияне редко обращаются за помощью к психологам.

Эксперт отметил, что есть две основные причины. Первая состоит в том, что в стране не развита подобная культура. Вторая заключается в том, что люди не разбираются в разнице между психологом, психотерапевтом и психиатром.

Кроме того, у многих людей был негативный опыт обращения к психологам, так как далеко не все специалисты имеют необходимые компетенции.

Эксперт также подчеркнул, что корень «псих» в принципе пугает людей, так как в советском прошлом психиатрия носила карательный характер, передает «Радио 1».

Ранее психолог и коуч, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова рассказала, когда человеку стоит обратиться за помощью к психологу. По словам эксперта, при тяжелых и серьезных переживаниях, сопровождающихся навязчивыми мыслями, нарушением сна или аппетита, апатией, чувством вины и стыда, страхом, паническими атаками, передает RT.

«Вечерняя Москва» также узнала у психотерапевта, что может стать первым симптомом эмоционального выгорания и как с ним справиться.

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