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Приметы и советы

Незаконное строение офиса продаж демонтировали в Зеленограде

Лейла Алиева
Город
Незаконное строение офиса продаж демонтировали в Зеленограде
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Специалисты Госинспекции по недвижимости обнаружили незаконное строение рядом с жилым домом в Зеленограде. Об этом сообщил начальник надзорного ведомства Иван Бобров в среду, 23 ноября.

По его словам, коммерческое строение бывшего офиса продаж в микрорайоне 3Б больше не использовалось и не имело адресного ориентира.

— Строение площадью 160 квадратных метров не было своевременно демонтировано пользователем и продолжало занимать территорию рядом с жилым комплексом. В связи с нарушением условий договора аренды строение было признано незаконным и подлежало сносу, — рассказал Бобров.

Согласно требованию Госинспекции по недвижимости, на данный момент незаконную постройку снесли.

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