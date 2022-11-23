Незаконное строение офиса продаж демонтировали в Зеленограде

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Специалисты Госинспекции по недвижимости обнаружили незаконное строение рядом с жилым домом в Зеленограде. Об этом сообщил начальник надзорного ведомства Иван Бобров в среду, 23 ноября.

По его словам, коммерческое строение бывшего офиса продаж в микрорайоне 3Б больше не использовалось и не имело адресного ориентира.

— Строение площадью 160 квадратных метров не было своевременно демонтировано пользователем и продолжало занимать территорию рядом с жилым комплексом. В связи с нарушением условий договора аренды строение было признано незаконным и подлежало сносу, — рассказал Бобров.

Согласно требованию Госинспекции по недвижимости, на данный момент незаконную постройку снесли.