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Выпивший мужчина разделся догола и устроил забег по коридорам колледжа на юге Москвы. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Выпивший мужчина разделся догола и устроил забег по коридорам колледжа на юге Москвы. Видео
Фото: Пресс-служба Росгвардии
Россия, Москва, 2-й Тульский переулок Карта всех событий

Голый мужчина на юге столицы разбил окно колледжа, проник внутрь здания и начал угрожать охранникам. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу в среду, 23 ноября.

По данным ведомства, голый злоумышленник прибежал вечером к окнам учебного заведения, расположенного во 2-м Тульском переулке, разбил стекло и проник внутрь здания. После этого мужчина начал бегать по коридорам, нецензурно выражаться и угрожать охраннику.

Момент забега попал на камеры видеонаблюдения.

Видео: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве

По сигналу «тревога» на место происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу и задержали нарушителя. Им оказался 28-летний уроженец Беларуси.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и внятно объяснить причины своего поступка не смог. Задержанного предали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

Еще одного злоумышленника сотрудники Росгвардии задержали на шоссе Энтузиастов. Мужчина испугался патруля и бросился наутек. Подозрительного гражданина задержали, и оказалось, что он нес с собой наркотики.

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