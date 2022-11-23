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Один миллион тонн шин выбрасывают в России ежегодно

Ирина Игнатенко
Общество
Один миллион тонн шин выбрасывают в России ежегодно
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Всего восемьдесят предприятий по переработке шин действуют в России, их мощности позволяют переработать всего треть от образующихся отходов автомобильных покрышек. Всего в стране образуется один миллион тонн подобных отходов за год, передает «360».

Как отметили в РЭО, нужно популяризировать применение вторсырья, например, резиновой крошки для создания новых видов продукции. Как подчеркнул глава РЭО Денис Буцаев, это необходимо сделать в рамках экономики замкнутого цикла, нового федерального проекта, в котором закреплен норматив использования вторичного сырья.

— Мы рассчитываем, что это создаст большой рынок для использования резиновой крошки в качестве вторсырья и, соответственно, для тех утилизаторов, которые занимаются этим видом деятельности, — отметил он.

До этого представители РЭО сообщили, что экопромышленный парк за миллиард рублей построят в Дальневосточном федеральном округе в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

РЭО Утилизация Шины
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