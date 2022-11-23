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Расписание электричек Киевского направления МЖД временно изменится в выходные

Лейла Алиева
Город
Расписание электричек Киевского направления МЖД временно изменится в выходные
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С 26 по 27 ноября изменится расписание ряда пригородных поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе магистрали в среду, 23 ноября.

— Технологическое окно назначено с 00:30 26 ноября до 04:30 27 ноября, в выходные дни, когда пассажиропоток минимален. Железнодорожники проведут переключение пути на участке, протяженностью 750 метров, что позволит продолжить работы по формированию земляного полотна для укладки дополнительных путей, — говорится в сообщении.

Изменения связаны с переключением второго главного пути на новую ось на станции «Переделкино». В этот период движение поездов будет осуществляться по одному пути, поэтому из расписания исключат ряд пригородных поездов Киевского направления, а также аэроэкспрессов в аэропорт Внуково, передает сайт МЖД.

До 15 декабря закроют на ремонт эскалатор в переходе со станции «Сретенский Бульвар» на станцию «Тургеневская» Калужско-Рижской линии столичного метрополитена.

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