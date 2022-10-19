Эскалатор в переходе со станции метро «Сретенский Бульвар» на «Тургеневскую» закроют на ремонт

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Россия, Москва, Люблинско-Дмитровская линия, метро Сретенский бульвар Карта всех событий

В переходе со станции «Сретенский Бульвар» на станцию «Тургеневская» Калужско-Рижской линии столичного метрополитена закроют на ремонт эскалатор. Об этом в среду, 19 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 1 ноября 2022 года по 15 декабря 2022-го в переходе со станции «Сретенский Бульвар» на станцию «Тургеневская» Калужско-Рижской линии закроют на ремонт эскалатор, — говорится в сообщении.

Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасности и комфорта пассажиров, пояснили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что в период с 20 по 30 октября будет изменено расписание ряда поездов на втором направлении Московских центральных диаметров и Курском направлении Московской железной дороги. Это связано с реконструкцией моста через Оку в Серпухове. Уточняется, что на период ограничений будет закрыт второй путь на участке Тарусская — Серпухов. Ограничения коснутся поездов, следующих из Тулы в Москву. Движение составов будет осуществляться в реверсивном режиме на соседнем пути.