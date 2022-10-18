Расписание поездов Курского направления МЖД и МЦД-2 изменится с 20 по 30 октября

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В период с 20 по 30 октября будет изменено расписание ряда поездов на втором направлении Московских центральных диаметров (МЦД-2) и Курском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе РЖД во вторник, 18 октября.

— Расписание некоторых пригородных поездов Курского направления и МЦД-2 изменится с 20 по 30 октября на период реконструкции моста через Оку в Серпухове, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на период ограничений будет закрыт второй путь на участке Тарусская — Серпухов. Ограничения коснутся поездов, следующих из Тулы в Москву. Движение составов будет осуществляться в реверсивном режиме на соседнем пути, отметили в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что поезда Центральной пригородной пассажирской компании с 30 октября будут курсировать по зимнему расписанию. Как уточняется, на Павелецком направлении Московской железной дороги по другому маршруту будут курсировать два поезда, а отменят четыре поезда.

10 октября стало известно, что из-за работ по модернизации инфраструктуры в октябре изменится расписание пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Курского направлений МЖД. Некоторые электрички будут отправляться и прибывать раньше или позже графика.