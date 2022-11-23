Эксперт оценил состояние ресторанной отрасли Санкт-Петербурга

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Президент Федерации рестораторов и отельеров по Северо-Западу Леонид Гарбар рассказал, что ресторанная отрасль Санкт-Петербурга продолжает переживать непростые времена. Жители города стали тратить меньше денег на гастрономический отдых. Спад в отрасли составил порядка 40–50 процентов.

Эксперт отметил, что бронирование ресторанов на новогодние даты существенно снизилось. Многие бронировали места в начале сентября, но затем брони были отменены.

По данным Петростата, с начала года количество убыточных ресторанов и отелей в Северной столице составило почти 30 процентов. Сильнее всего с нехваткой клиентов и, соответственно, доходов столкнулись заведения премиум-класса, передает издание «Невские новости».

Ранее сообщалось, что фермерам Подмосковья расскажут о том, как наладить поставки на предприятия общественного питания. Торгово-закупочная сессия сельхозпроизводителей и рестораторов пройдет 5 декабря в Доме правительства Московской области, передает «360».

В столице начал работу сервис бесплатного подбора поставщика для ресторанов в сегменте HoReCa «Свое фермерство».