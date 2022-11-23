Заблудившаяся в Красноярском крае пенсионерка рассказала, как пережила ночь в лесу

Фото: Iz.ru

Пенсионерка, которая заблудилась в лесу под Красноярском, рассказала, как все произошло.

По ее словам, она свернула не в ту сторону, когда гуляла с собакой. При этом ранее соседка объясняла пенсионерке, по какой дороге нужно идти, однако в этот день все замело снегом, и, увидев следы на одной из двух тропинок, она решила пойти по ним. В результате женщина ходила по лесу всю ночь и боялась присесть, чтобы не замерзнуть.

— Знаете, я все время шла и только думала, чтобы мне не свалиться, я несколько раз падала. Думаю: только бы ногу не сломать, иначе я в самом деле останусь, — вспоминает она.

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Периодически пенсионерка звала на помощь, однако никто не слышал ее, пока она не наткнулась на поисковую группу, передает Telegram-канал IZ.RU.

Другая пенсионерка заблудилась в лесу в Якутии в начале сентября. Спустя четыре дня ее нашли, за это время она прошла десятки километров в попытках найти дорогу домой.