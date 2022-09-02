Заблудившуюся в лесу Якутии пенсионерку нашли спустя четыре дня

Фото: Telegram / Телеканал «Якутия 24»

Жительницу Якутии, которая пропала четыре дня назад во время сбора грибов, удалось найти. Об этом сообщает местный телеканал «Якутия 24».

Пенсионерка пропала в лесу в районе 20-го километра трассы Ленск — Мирный четыре дня назад. За это время она прошла десятки километров в попытках найти дорогу домой.

По словам женщины, она пила воду в ручьях и питалась ягодами, что позволило ей выжить. Спала она сидя на ведре для сбора грибов или пыталась лечь на выгоревшее дерево, а в лесу она даже сталкивалась с медведями.

Поисками пропавшей пенсионерки занимались спасатели, волонтеры и ее родственники. В какой-то момент она услышала звуки сирены и крики, но сначала не поняла, откуда они доносятся, передает Telegram-канал «Телеканал «Якутия 24».

Еще одну заблудившуюся пенсионерку нашли на юго-западе Москвы и вернул ее домой. Москвичка ушла на сутки из дома и не выходила на связь с родственниками.