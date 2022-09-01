Росгвардейцы нашли пропавшую пенсионерку на юго-западе столицы и вернули ее домой

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Патруль Росгвардии нашел пропавшую пожилую москвичку на юго-западе столицы и вернул ее домой. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу в четверг, 1 сентября.

По их словам, старший сержант полиции Михаил Козлов и сержант Биаслан Курджиев получили сообщение об исчезновении 78-летней женщины. Москвичка ушла на сутки из дома и не выходила на связь с родственниками.

Сотрудники Росгвардии начали поиски пропавшей по приметам. Через несколько часов патруль обнаружил напуганную пожилую женщину. Она рассказала, что вышла из дома на прогулку, но, из-за возраста и состояния здоровья, заблудилась и не смогла найти обратную дорогу.

Женщину доставили в отделение полиции, где она встретилась с взволнованными родственниками и отправилась домой.

Другого пропавшего нашли в Приморском крае 30 августа. Глухонемой грибник упал в колодец и просидел в подземном плену четыре дня.