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Росгвардейцы нашли пропавшую пенсионерку на юго-западе столицы и вернули ее домой

Степан Жирнов
Происшествия
Росгвардейцы нашли пропавшую пенсионерку на юго-западе столицы и вернули ее домой
Фото: Пресс-служба Росгвардии

Патруль Росгвардии нашел пропавшую пожилую москвичку на юго-западе столицы и вернул ее домой. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу в четверг, 1 сентября.

По их словам, старший сержант полиции Михаил Козлов и сержант Биаслан Курджиев получили сообщение об исчезновении 78-летней женщины. Москвичка ушла на сутки из дома и не выходила на связь с родственниками.

Сотрудники Росгвардии начали поиски пропавшей по приметам. Через несколько часов патруль обнаружил напуганную пожилую женщину. Она рассказала, что вышла из дома на прогулку, но, из-за возраста и состояния здоровья, заблудилась и не смогла найти обратную дорогу.

Женщину доставили в отделение полиции, где она встретилась с взволнованными родственниками и отправилась домой.

Другого пропавшего нашли в Приморском крае 30 августа. Глухонемой грибник упал в колодец и просидел в подземном плену четыре дня.

Пенсионеры пропажа Росгвардия Москва Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
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