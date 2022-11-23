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Депутат МГД Артемьев: Москва усилит позиции в развитии структуры для разработки беспилотных технологий

Анастасия Колоскова
Город
Депутат МГД Артемьев: Москва усилит позиции в развитии структуры для разработки беспилотных технологий
Фото: АГН Москва

Организация федерального центра беспилотных авиасистем на базе столичного индустриального парка «Руднево» усилит позиции Москвы в развитии инфраструктуры для разработки и внедрения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в среду, 23 ноября, сообщил депутат Московской городской думы Олег Артемьев.

— В индустриальном парке «Руднево» под нужды производителей беспилотных систем будет отведено около 120 тысяч квадратных метров. Сейчас в России производится до 20 тысяч беспилотных летательных аппаратов в год, значительная доля этого производства приходится на Москву, здесь же сосредоточен и крупнейший рынок эксплуатации беспилотников, — отметила парламентарий.

По его словам, федеральный центр объединит интересы разработчиков БПЛА, производителей, клиентов и регуляторов. Общая площадка обеспечит диалог для выработки оптимальных решений, отметил депутат.

Олег Артемьев добавил, что Мосгордума ведет последовательную работу по законодательному сопровождению сферы новых технологий. Так, еще в прошлом году в Москве приняли особый режим тестирования беспилотных такси, и работа в вопросах беспилотной техники должна быть продолжена, считает парламентарий.

Он отметил важность создания всех условий, чтобы специалисты из России получили лучшие инфраструктурные возможности для разработки, тестирования и внедрения БПЛА, передает агентство городских новостей «Москва».

17 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о создании федерального центра беспилотных авиасистем на базе столичного индустриального парка «Руднево».

Депутаты Беспилотники Олег Артемьев
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