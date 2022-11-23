В Германии назвали истинную причину планов ввести потолок цен на газ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Намерение по ограничению ценового предела на газ из России в Евросоюзе представляет собой политическое решение, необходимое, для снижения градуса разногласий в блоке. Об этом в среду, 23 ноября, написал журналист Тобиас Кайзер в газета Die Welt.

По мнению автора материала, Брюссель вынужден отвечать на требования как государств, желающих установить потолок цен, так и стран, выступающих против вмешательства в устоявшуюся рыночную систему.

— Тон в споре о потолке цен на газ становится все острее, а требования о нем, особенно со стороны стран Южной Европы, звучат все громче, — отметил Кайзер.

Он также добавил, что недавно Бельгия, Греция, Италия и Польша пригрозили блокировкой других решений по газовому рынку на встрече министров энергетики. При этом Еврокомиссия (ЕК) опасается подобных заявлений, поскольку они могут сделать европейские страны нерентабельными покупателями данного вида топлива.

Автор статьи напомнил, что в начале ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отреагировала на резкие заявления по теме и пообещала своему руководству законодательное предложение об ограничении цены на газ.

— Однако то, что сейчас представила министр энергетики Кадри Симсон — в лучшем случае псевдопотолок цен на газ: это аварийный тормоз газового рынка, который должен срабатывать только в исключительных случаях, — заявил Кайзер.

Перечень условий, которые должны быть соблюдены для активации ограничительных мер, показывают, что европейское руководство решилось на такой шаг в сугубо политических целях.

В заключение автор подчеркнул, что такой шаг является «типичным предложением ЕС», которое комиссия может использовать, чтобы угодить всем странам-участникам независимо от их подхода к данному вопросу.

До этого сообщалось, что Катар может прекратить поставки газа в Европу, если страны ЕС введут потолок цен на российское топливо, передает РИА Новости.

Как рассказал «Вечерней Москве» финансовый аналитик Михаил Беляев, в первую очередь это связано с тем, что катарскому государству невыгодно с экономической точки зрения продавать свой газ дешевле рыночной цены.