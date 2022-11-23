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Приметы и советы

Крупнейший в Восточной Европе завод бутилированной воды появится в Подмосковье

Ирина Игнатенко
Общество
Крупнейший в Восточной Европе завод бутилированной воды появится в Подмосковье
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Крупнейшее в Европе производство бутилированной воды планируют создать в Московской области к 2029 году. Продукцию будут продавать на территории России и экспортировать. Как подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев, это важный инвестиционный проект.

Завод по производству бутилированной воды расположен в Дмитровском округе. Здесь в 2019 году началась реализация инвестиционного проекта, задача которого — создать крупнейшее в Восточной Европе производство бутилированной воды.

В настоящее время на заводе производят до 500 миллионов бутылок в год, в планах увеличить производство до миллиарда.

Губернатор Андрей Воробьев выразил благодарность инвесторам за реализацию такого масштабного проекта на территории региона, передает «360».

Ранее Воробьев сообщил, что Подмосковье реализует 130 проектов импортозамещения за четыре года. По его словам, до конца 2022-го запустят 21 производство. Таким образом, в регионе будет создано свыше 3 тысячи новых рабочих мест.

Подмосковье Производство Андрей Воробьев
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