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Более ста проектов импортозамещения реализуют в Подмосковье за четыре года

Ирина Игнатенко
Общество
Более ста проектов импортозамещения реализуют в Подмосковье за четыре года
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Подмосковье реализует 130 проектов импортозамещения за четыре года, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, до конца 2022-го запустят 21 производство. Таким образом, в регионе будет создано свыше 3 тысячи новых рабочих мест.

По его словам, с 2023 по 2025 год реализуют еще 109 проектов. Жители получат около 12 тысяч рабочих мест.

Новые проекты позволяют не только создавать новые рабочие места, но и внедрять передовые технологии.

Для проектов импортозамещения в регионе введены льготы и меры поддержки. Это получение земельного участка, промышленная ипотека, льготные займы, субсидии, передает «360».

Воробьев добавил, что в Подмосковье рады новым инвесторам и оказывают им всевозможную поддержку, передает РИАМО.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса в Подмосковье.

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