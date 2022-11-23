Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Госдума приняла закон о приостановке госслужбы из-за призыва по мобилизации

Евгений Жуков
Общество
Госдума приняла закон о приостановке госслужбы из-за призыва по мобилизации
Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума на пленарном заседании приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили в пресс-службе ГД.

В документе говорится о приостановлении госслужбы при заключении сотрудником госструктур контракта на прохождение военной службы или в том случае, если он отправится в зону боевых действий в качестве добровольца.

На весь срок приостановки госслужбы за сотрудником сохранят прежнюю должность до окончания военной службы. В этот период связанные с госслужбой ограничения не будут действовать, заработная плата не будет выплачиваться соответственно, сообщили на официальном сайте Госдумы.

8 ноября Министерство обороны России выпустило разъяснения по денежному довольствию и другим выплатам мобилизованным гражданам. Порядок начислений и схему работы объяснил представитель финансового блока оборонного ведомства Сергей Микищенко.

Минимальная сумма выплат для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, составляет 195 тысяч рублей.

Госдума Законы Мобилизация Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения