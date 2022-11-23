Госдума приняла закон о приостановке госслужбы из-за призыва по мобилизации

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума на пленарном заседании приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили в пресс-службе ГД.

В документе говорится о приостановлении госслужбы при заключении сотрудником госструктур контракта на прохождение военной службы или в том случае, если он отправится в зону боевых действий в качестве добровольца.

На весь срок приостановки госслужбы за сотрудником сохранят прежнюю должность до окончания военной службы. В этот период связанные с госслужбой ограничения не будут действовать, заработная плата не будет выплачиваться соответственно, сообщили на официальном сайте Госдумы.

8 ноября Министерство обороны России выпустило разъяснения по денежному довольствию и другим выплатам мобилизованным гражданам. Порядок начислений и схему работы объяснил представитель финансового блока оборонного ведомства Сергей Микищенко.

Минимальная сумма выплат для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, составляет 195 тысяч рублей.