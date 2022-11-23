Сотрудник ГИБДД погиб в результате ДТП в Ставропольском крае

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Сотрудник ГИБДД погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Моздок — Ищерская в Ставропольском крае. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 23 ноября.

По словам собеседника «ВМ», авария произошла в десяти километрах от станицы Галюгаевской в Курском муниципальном округе Ставропольского края. 23 ноября на этом участке дороги сотрудник полиции, находящийся в отпуске, не справился с управлением автомобиля. Машина вылетела на обочину и перевернулась.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. Помимо сотрудника полиции, в машине были трое пассажиров.

Один из них был госпитализирован, но скончался в реанимации. Еще один пассажир, тоже сотрудник полиции, доставлен в реанимацию. Последнему пассажиру повезло больше всех. В результате ДТП он фактически не пострадал и за медпомощью не обращался.

По факту происшествия сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

Еще одно ДТП произошло на северо-западе Москвы. Микроавтобус сбил двоих детей, перебегавших дорогу.