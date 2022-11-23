«Заставил президента ждать»: Канье Уэст рассказал о встрече с Трампом

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Американский рэп-исполнитель Канье Уэст, участвовавший в президентских выборах в США 2020 года, рассказал о недавней встрече с экс-президентом Дональдом Трампом.

— Первый раз был в Мар-а-Лаго. Дождь и пробки. Не могу поверить, что заставил президента Трампа ждать, — написал рэпер в Twitter.

Артист обсудил с бывшим главой Соединенных Штатов намерение вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на выборах 2024 года. Как отреагировал на это сам Трамп, Уэст не рассказал, предложив подписчикам сами угадать.

Недавно стало известно, что Уэст планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США.

О своем участии в выборах объявил и сам Дональд Трамп. 16 ноября он зарегистрировался кандидатом в президенты для участия в выборах главы США в 2024 году.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что преклонный возраст может помешать Трампу вновь стать главой государства. По его словам, Трамп умеет привлекать к себе внимание, однако сейчас ему 76 лет, а к началу активной фазы избирательной кампании политику исполнится 78 лет.

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