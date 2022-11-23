Россияне назвали средний желаемый минимальный размер оплаты труда

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Аналитики провели опрос и выяснили, какой минимальный размер оплаты труда хотели бы жители различных регионов России.

Так, жители столицы хотели бы получать в месяц сумму не ниже 43 500 рублей в месяц. Как отмечают аналитики, столица традиционно занимает первое место среди мегаполисов по величине ожиданий. В топ-3 по ожиданиям также попали Владивосток (40 900 рублей) и Хабаровск (40 700 рублей).

Самые скромные запросы к минимальной заработной плате у жителей Пензы и Оренбурга.

Самые скромные запросы к размеру минимальной зарплаты, по мнению аналитиков, у жителей Пензы (33 700 рублей) и Оренбурга (33 900 рублей).

Сообщается, что в опросе приняли участие более 30 тысяч человек, проживающих в городах с численностью населения от 500 тысяч человек, сообщает RT.

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